 

Euronews – итальянские студенты предлагают «поиграть в коронавирус» всей семьёй

30.04.2020, 2:15, Новости дня

В период карантина и самоизоляции заметно выросла популярность настольных игр. Чтобы совместить приятное с полезным, итальянские студенты-психологи даже разработали специальную настольную игру, помогающую больше узнать о коронавирусе и правилах безопасности. Она предназначена для всей семьи, а распечатку игрового поля можно бесплатно скачать в интернете, передаёт Euronews.

Настольные игры переживают во время карантина и самоизоляции настоящий бум. В них можно играть всей семьёй — ведь принцип так прост, что его легко смогут понять и самые маленькие.

А ещё можно совместить приятное с полезным: вот в этой игре, к примеру, используются реалии нашего времени — эпохи COVID-19. Игрок, попавший на поле с надписью «покупки для всей семьи», сможет в качестве бонуса продвинуться ещё на две позиции. Игру разработали римские студенты-психологи.

МАРИФИКА ИЧИМУНИШАКА, студентка: Через эту игру мы можем легко объяснить необходимость соблюдения новых правил, введённых из-за пандемии, —  таких, к примеру, как социальное дистанцирование.

За каждый правильный поступок — бонус, за нарушение — штраф. Кто доберётся к финишу первым? Распечатку созданного на основании принципов старинной «Гусиной игры» игрового поля можно бесплатно скачать в интернете.

Радость победы и горечь поражения не дают заскучать за обычным столом, время летит незаметно! Но в восемь часов любая игра прерывается для ставших традицией аплодисментов медработникам, которые продолжают бороться с коронавирусом на передовой.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» рекомендовали вернуть на службу

03.04 / В РФ компания Toyota подняла цены на автомобили

20.04 / Евро поднялся до 82 рублей

24.04 / Путин поручил наладить контакты с иностранными партнерами для борьбы с коронавирусом

31.03 / Россия направила в США медоборудование для борьбы с вирусом

05.04 / Россияне скупают квартиры, надеясь сохранить накопления

20.04 / Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

14.04 / Полиция в Киеве задержала водителя, стрелявшего по подрезавшей его машине. Все, как на Диком Западе XIX века

28.04 / Издевательство или спасение: в Сети возмутились “избиением” стаи буревестников сахалинскими моряками

28.04 / Трамп подпишет указ об ответственности работодателей во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска