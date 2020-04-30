Мнение: Картель Синалоа

30.04.2020, 2:05, Разное

Большой обзорный материал о деятельности наиболее мощного мексиканского наркокартеля, который достаточно свободно оперирует у границ США и который Трамп грозиться объявить террористической организацией, чтобы получить повод для прямых операций армии США на территории Мексики.

Картель Синалоа: мексиканский наркотрафик от США до Китая

Проект «Антитеррор» посвящен раскрытию истории террористических группировок и тех, кто за ними стоит. Как правило, террористы ассоциируются с Ближним Востоком и совершением насилия по политическим или религиозным мотивам.

Однако в настоящий момент существует ряд криминальных организаций, использующих насилие и устрашение в тех же (если не больших) масштабах и не преследующих при этом цели изменить государственный строй или истребить «неверных». В рядах этих структур отряды хорошо вооруженных наемных убийц — они устраивают теракты, шантажируют политиков, торгуют людьми, оружием и наркотиками, но делают это исключительно с одной целью — ради финансовой прибыли.

В число таких как раз и входят наркокартели — организованные преступные группировки, занимающиеся нелегальной торговлей наркотиками в качестве основной сферы своей деятельности. Это не просто один умный наркобарон, которому подчиняются несколько дилеров в темных толстовках. Картелем считается союз нескольких глав отдельных наркорынков, заключенный с целью совместной координации производства и помощи в распространении товара. Если союз прекращает свое существование, то организации перестают считаться картелем, хотя привычка причислять к ним любую банду, толкающую травку в подворотнях, все еще витает во вполне уважаемых журналистских кругах.

Вместе с тем опасность деятельности наркокартелей, наладивших непрерывные каналы доставки наркотических веществ между континентами, начала вызывать панику у мирового сообщества уже не только по причине вреда, приносимого наркотиками. Наркокартели в настоящий момент разрослись до уровня транснациональных корпораций и добавили к своей деятельности торговлю оружием и боеприпасами, заказные убийства, вымогательства, похищения, а также организацию и спонсирование терактов и вооруженных конфликтов.

Бытует кулуарное мнение, что доходы от деятельности наркокартелей составляют 2/3 экономики той же Мексики и еще ряда стран Латинской Америки и Карибского бассейна. По ошибке широкая общественность воспринимает картели как сугубо региональную внутреннюю проблему Латинской Америки и стран Карибского бассейна, но на самом деле — эта проблема гораздо масштабнее.

Telegram-канал «Секс, картели, Фрида Кало» в рамках организованного Федеральным агентством новостей проекта «Антитеррор» развеивает эту иллюзию: рассказывает историю наиболее ярких представителей современного латиноамериканского наркобизнеса и прогнозирует, во что может вылиться борьба с ними на примере самого могущественного на сегодняшний день картеля Синалоа, также известного как Guzman-Loera Organization и Тихоокеанский картель. По данным разведывательного управления США, преступная организация обладает самым большим наркооборотом в мире — свыше 10 миллиардов долларов в год (и это не считая личное состояние руководства организации — как публичного, так и реального).

Картель Синалоа был создан в конце 1980-х годов после краха знаменитого картеля Гвадалахары, организованного Мигелем Анхелем Феликсом Гальярдо.

Во главе организации встал Хоакин Лоэра Гусман (он же Эль Чапо или Коротышка). В свое время Гальярдо задался целью создать самую крупную сеть по сбыту марихуаны в Мексике и выйти из-под начала кокаиновых колумбийских баронов. У него получилось объединить самые крупные мексиканские рынки и наладить производство марихуаны и кокаина на территории Мексики, но амбициозным планам помешал арест. Картель Гвадалахары раскололся на три отдельных криминальных структуры – картель Хуареса, Тихуанский картель и картель Синалоа. Последний заполучил самые обширные территории под плантации и контроль за мексико-американской границей.

На сегодняшний день, в картеле состоят как минимум 150 тысяч человек — это те, кто вполне отдает себе отчет в том, на кого работает, и непосредственно связан с производством и сбытом наркотиков, осуществлением незаконных банковских операций, продажей оружия, убийствами и похищениями. Но как выяснилось во время налета федеральных американских агентов на центры, организованные Синалоа в Аризоне, многие дилеры понятия не имели о том, кто поставляет товар для продажи. Сложно даже представить, сколько сотрудников работает в компаниях, занимающихся вполне легальным бизнесом, но имеющим средства от продажи наркотиков Синалоа в своем уставном капитале.

В мировом масштабе картель стал известен после того, как бандформирования наркосиндиката открыто выступили против правительственных войск Мексики. Боевики Синалоа взяли в осаду город Кулиакан и добились освобождения захваченного полицией сына Эль Чапо Овидио Гусмана Лопеса. Перестрелки между боевиками и военнослужащими были прекращены только после личного приказа президента Мексики Андреса Обрадора отпустить задержанного, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Так картель продемонстрировал свое превосходство и показал, что может диктовать условия мексиканскому правительству. Одновременно это явилось и посланием картелям-конкурентам. Синалоа сохранил контроль за 16 штатами Мексики и основными каналами поставки наркотиков из Колумбии, Венесуэлы, Перу и Гватемалы.

Второй после бен Ладена

Картель Синалоа отвечает за большую часть поставок наркотиков в США через «филиалы» в минимум 11 американских штатах. Поэтому не вызывает никакого удивления, что после ликвидации лидера запрещенной террористической организации «Аль-Каида»1 Усамы бен Ладена США объявили главу картеля Синалоа Хоакина Лоэра Гусмана, также известного как Эль Чапо, самым опасным преступником в мире.

Награда за поимку главы Синалоа составляла семь миллионов долларов: это была самая крупная в истории борьбы с международной наркоторговлей сумма, пока Вашингтон не назначил 15 миллионов за информацию, которая могла бы привести к аресту венесуэльского президента Николаса Мадуро (который, по слухам, тоже может быть связан с мексиканским наркотрафиком).

Политики разного уровня неоднократно обвинялись в связях с организацией Эль Чапо. Не так давно вице-президент Колумбии Марта Люсия Рамирес получила на свой счет банковский перевод от одного наркобарона, который сотрудничает с Синалоа, что спровоцировало гневную кампанию в СМИ.

До этого в получении многомиллионных взяток от картеля обвинялись бывшие президенты Мексики Энрике Пенья Ньето и Фелипе Кальдерон. Адвокаты Эль Чапо заявили об их роли в деятельности наркосиндиката во время суда над Гусманом. Впрочем, если вспомнить, что при Ньето Коротышку дважды арестовывали, а при Кальдероне наркокартелям и вовсе была объявлена война, то стоит ли удивляться такой «пакости» напоследок.

На чем сидит Синалоа

В настоящий момент центром влияния картеля является город Кулиакан в штате Синалоа, однако стратегическими центрами организации выступают три штата, известные как «Золотой треугольник»: Синалоа, Дуранго, Чихуахуа. Место выбрано не случайно, именно здесь находятся большинство посевных полей, на которых выращивают марихуану и опиумный мак. Тут же развернуто производство метамфетамина, кокаина, героина и фентанила, вошедшего в моду в последние годы. «Фермеры» и «повара» необязательно являются мексиканцами — их зачастую вербуют из числа беженцев из Гватемалы и Венесуэлы. Отдельно ценятся специалисты из Колумбии, особенно те, кто уже успел поработать в лабораториях колумбийских «коллег» и знают все нужные рецепты.

Прекурсоры для изготовления фентанила и мета, по отдельным сведениям, доставляют из Китая и Германии, а главными потребителями такого товара являются США и Бразилия (в последние годы). Нельзя сбрасывать со счетов и поставки, которые через Колумбию направляются в Эквадор, а там через порт Гуаякиль — в Европу. Парадоксом в данном случае является то, что каждый дилер был информирован о запрете на продажу фентанила на территории штата Синалоа и подконтрольных картелю территориях. Непослушные получали пулю между глаз.

Изначально картель Синалоа получал 60% своей прибыли с продажи мексиканской марихуаны, а кокаин и героин покупал в Колумбии у картелей Кали и Медельина. Однако с тех пор как Пабло Эскобар и его команда отправились в тюрьму, мексиканцы развернули производство у себя. Покупать кокаин у Кали и платить две тысячи долларов за килограмм было очень выгодно, но это несло определенные риски: организация логистики из Колумбии, расходы на взятки и отсутствие гарантии стопроцентной доставки.

В итоге было принято решение закупать лишь отдельные ингредиенты и самостоятельно изготавливать из них партию наркотика, стоимость которого составляла уже пять тысяч долларов (тогда как в США партия поставлялась уже с десятикратной наценкой, а в ту же Австралию — с двадцатикратной). На месте «грамотный» дилер мог заработать свыше четырехсот тысяч долларов, распродавая партию по миллиграммам.

Это не значит, что поставки готового товара из Колумбии прекратились: мексиканцы продолжают получать крупные партии и перенаправляют их в США. Однако после серьезного ослабления колумбийских картелей, в руки Синалоа попала часть сырьевых участков в Колумбии, Бразилии, Гватемале, Венесуэле и в Перу, ранее принадлежащая Кали.

Подземные туннели

Усилению влияния Синалоа способствовал также вовремя перехваченный контроль над большинством блокпостов на границе Мексики и Соединенных Штатов Америки, а также придуманная Эль Чапо сеть подземных туннелей. Кроме того, преступники использовали свыше 4700 секретных взлетно-посадочных полос на территории мексиканских штатов, расположенных вдоль границы с США.

Бытует версия, что наркобарон Эль Чапо вдохновился личным зоопарком Пабло Эскобара: тот держал на своей вилле крокодилов, парочку антилоп, тропических птиц, а также леопардов. Ходили слухи, что леопарды предназначались не только для ублажения глаз наркобарона, но и для избавления от провинившихся подчиненных и прислуги. Сложно сказать, правда это или нет, но Эль Чапо был настроен сделать все как у «приличных людей» и даже нанял личного архитектора, который впоследствии строил туннели не только для личных забав Гусмана, но и «на благо коллектива».

Часть подземных лабиринтов осталась еще со времен «сухого закона» и использовалась торговцами алкоголем, и ее решили использовать под другие нужды. В 1989 году картель Синалоа организовал первый туннель для контрабанды наркотиков в городе Агуа Приета (штат Сонора, Мексика), ведущий в аризонский Дуглас через американскую границу. Но это было лишь начало: в 1993 году мексиканские федеральные агенты обнаружили туннель между Тихуаной и Сан-Диего длиной почти в полкилометра.

От торговли оружием до бочек с кислотой

Соседство с Америкой открыло возможность для ведения еще одного, не менее прибыльного бизнеса — торговли оружием. Как правило, Синалоа вербовал так называемых «соломенных людей» — американцев латиноамериканского происхождения. Чаще всего матерей-одиночек, без судимостей и с водительским правами. Задачей «соломенного человека» было купить оружие и передать одному из соколов, который позже переправит партию через границу.

Позже, с ростом популярности героина, «соломенные люди» начнут перевозить в желудке капсулы с порошком через границу. Матерей-одиночек на этом этапе сменили молодые люди от 17 до 30 лет, умевшие невозмутимо проходить таможенный досмотр и способные обойтись без еды на протяжении часов тридцати пяти. Каждому назначался персональный куратор, в чьи обязанности входила слежка за живой «посылкой». А если какой-нибудь «посылке» приходила в голову идея выпить газировки, спровоцировав растворение оболочки капсул в желудке, куратор заботливо разрезал живот и забирал ценный груз.

Синалоа также первым начал использовать все технические возможности для контрабанды наркотиков: например, приспособил дроны для доставки кокаина. Автономность и способность обходиться без вмешательства лишних людей были картелю на руку. Правда, предварительно приходилось вербовать или похищать инженеров и программистов.

Помимо дронов, самолетов, подводных лодок, автомобилей, автобусов и железнодорожных вагонов, Синалоа использовал пневматические пушки. В декабре 2012 года пограничная служба США обнаружила в пустыне на границе с Мексикой несколько бочек марихуаны. Как оказалось впоследствии, эту партию как раз переправили с помощью пушек, которые могли стрелять на расстоянии до пятисот метров.

Разумеется, Синалоа также «прославился» своей военной «силой» и показательными казнями. В кровожадности он уступает товарищам из картелей Лос Сетас и Хуареса, но в период нарковойн Эль Чапо проявил необходимые жесткость и жестокость. После того, как враждебный картель Лос Сетас убил Сулему Эрнандес, любовницу Эль Чапо, и подкинул тело с вырезанным «Z» в багажник его личной машины, картель Синалоа оставил на территории Лос Сетас расчлененные тела группы боевиков, написав послание на стене рядом с трупами. Члены Лос Сетас были названы «кучкой пьяниц и мойщиков машин, которые забыли свое место». Под посланием красовалась элегантная подпись: «С уважением, Эль Чапо».

Если не считать эпизодов общения с Лос Сетас, которые даже по меркам картелей считаются психопатами и садистами, фирменным стилем Синалоа является расстрел с последующим растворением тела в бочке с кислотой.

Лидеры

Первоначально во главе свежеиспеченного картеля Синалоа оказался Гектор Луис Пальма Салазар (он же Эль Гуэро). Сам Хоакин Лоера Гусман попал под арест в 1993 году в Гватемале, откуда был экстрадирован в Мексику, где просидел в тюрьме до 2001 года за убийство и контрабанду наркотиков. Гусман подкупил охранников и смог сбежать, кинематографично спрятавшись в тележке с грязной одеждой.

Именно с момента побега Эль Чапо и восстановления его личного контроля за деятельностью картеля началось усиление влияния Синалоа в криминальном мире.

Эль Чапо стал главой одной из самых опасных преступных организаций мира не только из-за хорошо работающих мозгов и организаторских талантов. Еще в бытность «лейтенантом» в картеле Гвадалахары он контролировал доставку товара и все вопросы своевременности и качества поставок решал пулей в лоб. Каралось все: упаковка кокаина, весившая чуть меньше, чем остальные, хамство, нерасторопность, пробки на дорогах. Став главой собственного картеля, Гусман не отступился от правила жесткого контроля поставок и чуть меньше, чем за десять лет перенаправил из Мексики в США свыше двухсот тонн кокаина.

Но вряд ли бы Эль Чапо справился без своих ближайших помощников — Исмаэля Самбады Гарсиа и Хуана Хосе Эспаррагосы Морено. Нельзя также не отметить Полковника Начо — «метамфетаминового короля» Игнасио Коронеля Вийяреаля, убитого в перестрелке с правительственными войсками в июле 2010 года. Корнель отвечал за перемещение кокаина через рыболовные суда из Колумбии в Мексику и производство мета.

Клан Коронель не прекратил свое сотрудничество с Синалоа после гибели Игнасио: очень скоро в дело вступил брат Полковника Начо — Инес Коронель Баррерас. Инес взял под контроль все операции в Дуранго и Соноре, координировал деятельность всех фермеров на плантациях марихуаны и перенаправлял ее через американскую границу прямо в штат Аризона. Инес является также отцом четвертой жены Эль Чапо Эммы Коронель. В настоящий момент находится в заключении в тюрьме строгого режима в Эрмосильо.

Кто сейчас руководит наркоимперией?

По мнению специалистов из Управления по борьбе с наркотиками США, в настоящий момент истинным лидером Синалоа является Исмаэль Самбада Гарсиа.

Однако расценивать такие утверждения всерьез не представляется возможным. Сын Самбады Винсенте признался в сотрудничестве с Синалоа во время своего ареста в Чикаго и пошел на сделку со следствием. Во время суда Винсенте Самбада выступил как информатор Управления по борьбе с наркотиками США и сообщил о ключевой роли Эль Чапо и собственного отца в деятельности картеля, получив в обмен 15 лет в тюрьме и защиту жены и детей от возможной мести наркобаронов. К слову, женой Винсенте Самбады является одна из дочерей самого Эль Чапо.

Не исключен вариант, что Винсенте сдал только видимых лидеров наркосиндиката, действуя в рамках заранее разработанного плана: Хоакин Лера Гусман иногда поручал подчиненным сливать полиции часть правдивой информации о картеле. Однако в настоящий момент репутация семьи Самбада в глазах картеля подорвана и не заслуживает прежнего доверия.

Таким образом, наиболее логичным представляется вариант, что официально руководство перешло к сыновьям Гусмана. В силу того, что одной из особенностей картеля Синалоа является передача власти по праву кровного родства, а также заключение династических браков — едва ли кто-то захочет оспорить данное решение.

Вместе с тем, нельзя исключать и вариант, что семья Хоакина Лоэры Гусмана является только символом власти в картеле и позволяет не светиться другим персонажам, среди которых могут быть как члены советов директоров крупных легальных корпораций, так и главы государств с членами международных организаций.

Настоящие и бывшие союзники

Сотрудничество между наркокартелями — не та вещь, про которую можно сказать «надежно» и «долговременно». Вместе с тем, с 2010 года самые крупные синдикаты объединились в два больших союза. Первый объединяет картель Хуареса, Тихуанский картель и картель братьев Бельтран Лейва. Синалоа объединился с картелем Гольфо, картелем нового поколения Халиско, картелем Тамплиеров. Более мелкие группировки, такие как картели Соноры, Колима, Миленио и дель Сентро вошли в состав Синалоа.

В свое время Синалоа сотрудничал со всеми картелями на территории Мексики. Обзаведясь связями в полицейских управлениях каждого штата, а также в мексиканском правительстве, картель Синалоа щедро раздавал взятки, по возможности не допуская кровопролития и поддерживая легальный бизнес в Мексике. Взамен картель избегал внимания правоохранительных органов, которые переключились на конкурентов Синалоа.

Когда на горизонте появились мясники из картеля Лос Сетас, вырезающие целые поселки и выкладывающие на YouTube видеоролики с расправами над заложниками, журналистами и конкурентами, мексиканское правительство решило выбрать из двух зол меньшее. Картель Синалоа получил карт-бланш на истребление противника и неприкосновенность при ведении бизнеса.

Правда, из-за этого и произошла ссора с картелем братьев Бельтран Лейва, благодаря которому Синалоа в свое время создал собственную шпионскую сеть с агентами в мэриях, полицейских участках и судах штата Синалоа, а также в мексиканском подразделении Интерпола. Во время крупномасштабной операции по борьбе с контрабандой наркотиков, организованной федеральной полицией Мексики, был схвачен глава картеля Альфредо Бельтран Лейва. По мнению других членов картеля, Эль Чапо был в курсе планов полиции и пожертвовал Альфредо, чтобы ослабить возможных конкурентов. В качестве мести братья Бельтран Лейва наняли киллера, который застрелил одного из сыновей Гусмана. Союз был разрушен.

Международные связи

По данным офиса Генеральной прокуратуры США в штате Флорида, у картеля Синалоа были связи с мексиканскими, итальянскими, русскими и китайскими мафиозными структурами Нью-Йорка, благодаря которым товар поступал в Канаду, а также с сетью курьеров, обеспечивающих доставку как минимум в 41 страну.

Полицейская служба Европейского союза также отметила возросший уровень международного взаимодействия между криминальными сообществами, крупнейшим из которых является Синалоа. Европол сообщил, что наркокартели чаще заключают прямые договоренности с производителями, перевозчиками и крупными покупателями, формируя маршрут от Мексики до Африки, из которой наркотики попадают в Европу.

По этому же маршруту картели получают партии оружия и боеприпасов от коллег из Юго-Восточной Европы. В Европоле добавили, что не хотели бы повторения мексиканских разборок на территории Евросоюза.

К слову, в самой Мексике количество погибших от действий криминальных структур стабильно растет каждый год.

Положение картеля после ареста лидера

Несмотря на третий и, видимо, окончательный арест Эль Чапо (хотя в его случае лучше не зарекаться), картель процветает как никогда. Несмотря на слова мексиканского президента Андреса Обрадора о том, что война с картелями окончена и теперь «можно сосредоточиться на решении социальных вопросов», арест даже нескольких лидеров картеля не ослабил позиций Синалоа в стране.

По мнению Майка Виджила, бывшего главы отдела международных операций в Управлении по борьбе с наркотиками США, структура картеля Синалоа настолько исключительна, что у Эль Чапо даже нет нужды управлять ею по смартфону из тюрьмы, как делали его предшественники. Картель прекрасно работает без его участия и не исчезнет, даже если арестовать всю правящую верхушку. Состояние, накопленное за годы наркоторговли, успешно инвестируется в легальный бизнес и имущество многочисленных родственников наркобаронов. Картель Лос Сетас не оставил притязаний на территории Синалоа, но безрезультатно. К тому же, на горизонте замаячил враг посерьезнее.

Новые террористы

В апреле 2020 г. президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной операции по борьбе с наркотрафиком в Западном полушарии. Южное командование Вооруженных сил США в сотрудничестве с 22 странами планирует пресечь перевозку наркотиков по морю, в связи с чем со стороны Штатов в регион направлены авиация, силы береговой охраны и военные корабли.

Администрация США также заявила, что на сегодняшний день у них три врага, с которыми приходится вести войну одновременно: коронавирус, террористы, а также наркокартели.

Деятельность наркокартелей (в частности, Синалоа) привлекла внимание Трампа еще в 2019 году, когда на границе мексиканских штатов Чихуахуа и Сонора во время одной из перестрелок между Синалоа и картелем Хуареса были убиты три женщины и шесть малолетних детей из местной мормонской общины. Еще восемь детей получили ранения, но ухитрились выжить. У всех жертв было американское гражданство. После этого убийства Трамп опубликовал в своем Twitter призыв к Мексике вступить в войну с картелями и стереть их с лица Земли. Он добавил, что ждет звонка от Обрадора по этому поводу.

Уже через двадцать дней Трамп сообщил, что, по его мнению, Мексика не в состоянии справиться с наркокартелями самостоятельно. Затем он предложил Обрадору позволить американским войскам войти на территорию Мексики и «провести зачистку». Предложение было отклонено.

В декабре 2019 года американский президент сообщил, что администрация США провела необходимую работу: теперь появилось возможность признать наркокартели Мексики террористическими организациями и применить к ним соответствующие меры. США готовы приступить к этому правому делу в любой момент, но «по просьбе человека, который им нравится и которого они уважают» временно отложили этот процесс.

Вероятно, в качестве уважаемого человека выступил мексиканский президент.

Чем это грозит Мексике

Вместе с тем, признание наркокартелей террористическими организациями вряд ли решит проблему наркоторговли в регионе. А вот дать повод для угроз в адрес официального Мехико может вполне.

Иностранная организация или физическое лицо, угрожающие американской безопасности, определяется законодательством США как террористическое и может стать объектом специальных санкций. Признав мексиканские наркокартели террористическими организациями, США смогут наложить запреты и санкции на все мексиканские банковские счета и все подозрительное имущество, что гораздо сильнее ударит по самой Мексике, чем по наркокартелям, продумавшим возможную блокировку счетов наперед.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард уже расценил заявление Вашингтона как угрозу национальному суверенитету и заявил, что «не потерпит вмешательства в дела своей страны» и, в случае чего, будет действовать решительно.

Позиция наркокартелей по данному вопросу пока неизвестна и сложно предполагать, каким образом те же Синалоа смогут ответить на зачистку со стороны США (конечно, если они не являются всего лишь предлогом явиться поговорить о демократии на территории Мехико).

Будущее картеля

Между тем, на фоне всемирной пандемии COVID-19 большая часть рабочего населения планеты переходит на удаленную работу в Интернет — а Даркнет привлекает все больше новых пользователей. Продажа наркотиков в Даркнете позволяет покупателю и продавцу избавиться от целой толпы посредников и, не зная ничего о личностях друг друга, превосходно сбывать товар. Предположим, что сейчас присутствуют определенные сложности с поставками ряда сильнодействующих веществ, необходимых для изготовления синтетических наркотиков, в связи с чем цены на прекурсор фентанила выросли почти на 400%.

В свое время картели Гвадалахары и Синалоа стали первопроходцами, впервые отказавшимися от большей части колумбийского кокаина и начавшими самостоятельное производство: они предугадали блокировку США карибского канала поставки, проведенного еще в 80-х (что лишний раз свидетельствует об «эффективности» борьбы США с наркотиками и наличии путей обхода вопроса). Синалоа одним из первых начал раздавать мексиканцами гуманитарную помощь, маски и антисептики в коробках с портретом Эль Чапо, дав понять, что благодарить за помощь в час нужды мексиканские граждане должны вовсе не государство.

Картель уже обеспечивает себя будущими работниками, которые в случае увольнения из разорившихся компаний с заблокированными США счетами, вполне могут снова прийти за помощью к Синалоа, который вряд ли бы считался таким могущественным, если бы хранил все средства в мексиканских банках. А от возможной зачистки со стороны США если кто и пострадает, то не Синалоа, а Мексика и ее дряхлая экономика.

Синалоа, конечно, потеряет часть дохода из-за блокировки поставок из Венесуэлы, в связи со спецоперацией США, и из-за активизации правительственных войск в штате Сулиа на границе с Колумбией. Но беря во внимание тот факт, что Синалоа заранее озаботился приобретением плантаций коки в Перу и Эквадоре, а также ферм в Бразилии, где живет бесплатная рабочая сила в виде рабов, до которых в этот важный исторический момент борьбы с коронавирусом никому нет абсолютно никакого дела, картель переживет «историческую операцию» без особого урона.

(с) "Фрида Кало"

https://riafan.ru/1272094-kartel-sinaloa-meksikanskii-narkotrafik-ot-ssha-do-kitaya – цинк