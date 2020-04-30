Личное: Дети дохлых сенаторов

30.04.2020, 2:00, Разное

Помните Милану Тюльпанову — дочурку покойного сенатора, которая на всю страну признавалась в употреблении наркотиков?

Эта избалованная пуська с надутыми губками вошла в молодёжный парламент при Государственной Думе РФ.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую Миланочку:

«Я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации!»

Оказывается, мы с вами — не понимаю, за каким хером — содержим не только депутатов в Госдуме, но ещё и молодёжный парламент при ней.



Молодёжный парламент — это что, твою мать, такое?

Благотворительный фонд помощи детям дохлых сенаторов? Место, где тупые, слюнявые мажорики и мажорки ощущают свою значимость?



Фото: Соцсети

Миланочка, объявляя о своём членстве, так и сказала: «Боялась хвастаться». Да, в среде мажоров членством в органах государственной власти принято именно хвастаться. Тренд у них сейчас такой — быть политиком.

Вы же, надеюсь, не думаете, что в молодёжный парламент при Госдуме могут войти ваши дети?

Ваши дети пойдут служить в армию, вкалывать на заводе или мотаться по офису фигнёй на побегушках. В месяц они будут получать чуть меньше того, что дети власть имущих спускают за один ужин в ресторане.

Квартира, которую ваши дети возьмут в 20-летнюю ипотеку, будет стоит меньше, чем пара сумок в гардеробе дочурки слуги народа.



Фото: Соцсети

Чем же Миланочка будет заниматься в парламенте? Какие функции выполнять? Послушаем её саму?

И теперь среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры я буду помогать молодёжному парламенту при ГД ФС РФ в области выработки законодательных предложений и формирования законотворческой повестки в области культуры.

Что значит «среди других деятелей культуры и экспертов в различных областях культуры»? С каких пор Милана Тюльпанова стала деятелем культуры? В чём именно заключается её деятельность в области культуры?



Фото: Соцсети

Я искала-искала в Интернете информацию о вкладе Миланы Тюльпановой в культуру РФ и так ничего и не нашла.

К чему это я? Ах, да: на днях я вам сказала, что государство вам ничего не должно, и лично я на него не надеюсь от слова совсем.

А вы всё ещё ждёте поддержки от государства или, как и я, чётко понимаете, что настоящая поддержка от государства положена у нас не всем.

Детям дохлых сенаторов — да. Вашим детям? Вряд ли.

Что чувствуете?