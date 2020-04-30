Мнение: Налогообложение женщин и их права

30.04.2020, 1:55, Разное

В 42 году до н. э. триумвират, чтобы покрыть военные расходы, принял решение обложить налогом 1400 богатейших женщин империи.

Женщины, разгневанные тем, что их обязали платить за войну, к которой они не имели отношения, избрали Гортензию представлять их интересы перед триумвиратом (во время войны женщинам позволялось, несмотря на традиции, публично выступать). Гортензия была дочерью оратора Гортензия, известного как соперник Цицирона.

Вместе с большой группой заинтересованных в этом деле граждан, женщины пришли на Римский форум, где Гортензия произнесла свою знаменитую речь.

Речь дошла до нас в сокращении историка Аппиана: «Вы уже лишили нас отцов, сыновей, мужей и братьев… Почему мы должны платить налоги, но не иметь возможности получать награды, власть, государственные должности, которые достаются вам? „Потому что таково военное время“, — скажете вы? А когда не было войны? И когда женщины, облагаемые налогами, освобождались от своего пола и становились равными мужчине?»

Аппиан также цитирует вопрос Гортензии о двойных стандартах: «Почему мы должны платить налоги, когда мы не имеем доступа к государственным должностям, наградам, войскам, в общем говоря ко всему, за что вы сражаетесь между собой?»

Разгневанные речью Гортензии, Октавиан, Антоний и Лепид попытались выгнать ее с Ростры, но безрезультатно.

На следующий день триумвиры сократили число облагаемых налогом женщин до 400, а чтобы покрыть расходы, обязали богатых мужчин одолжить необходимые деньги государству и внести свой вклад в покрытие военных расходов.