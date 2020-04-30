 

Рейс с украинскими “заробитчанами” все же вылетел в Лондон

30.04.2020, 1:46, Новости дня

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” получила разрешение на чартерный рейс с украинскими рабочими, вылет которого был заблокирован днем 29 апреля по требованию Государственной авиаслужбы Украины. Об этом сообщила “Европейская правда”.

Рейс PS1117 вылетел из Борисполя в 21.35, с почти девятичасовой задержкой. Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22.30 по местному времени (0.30 по Киеву).

В комментарии Общественному министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил задержку тем, что МАУ начала выполнять рейс, не имея всех необходимых согласований.

“Чтобы не создавать таких проблем в дальнейшем, будут просто заранее давать информацию”, – сказал министр.

28 апреля Кабинет Министров Украины сообщил, что ряд стран, несмотря на закрытые границы, готовы принять у себя сезонных работников из Украины. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в условиях распространения пандемии любая поездка – “это опасность заболевания, особенно когда эта поездка осуществляется на самолете”.

Рейс PS1117 должен был выполняться 29 апреля в 12.40, он был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем. “Эта категория не является рисковой для Украины. Данные граждане не будут нуждаться в эвакуации в ближайшее время и не будут потенциальными распространителями COVID-19 на территории Украины”, – говорилось в сообщении авиакомпании. Госавиаслужба за два часа до вылета запретила выполнять рейс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Кремль объяснил суть гумпомощи США

01.04 / Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

20.04 / Сокамерник летчика Ярошенко в США умер от COVID-19

29.04 / МИД Чехии поймали на лжи о российском дипломате

01.04 / Столичная мэрия будет отслеживать нарушителей карантина с помощью современных технологий

07.04 / В Германии констатировали конец эпохи глобализации в экономике

02.04 / Пентагон: авианосец “Теодор Рузвельт” останется в строю

24.04 / Смерчи на севере Евразии оказались регулярными

27.04 / ФСО поручили следить за реализацией мер господдержки в регионах

13.04 / ГИБДД начала на месте выносить решения по нарушениям ПДД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска