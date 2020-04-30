Трамп заявил, что США “очень скоро” начнут проводить 5 млн тестов на коронавирус в сутки. В минздраве ответили, что это невозможно

30.04.2020, 1:46, Новости дня

США в ближайшее время планируют делать 5 млн тестов на коронавирус ежедневно, заявил 28 апреля на брифинге в Вашингтоне президент страны Дональд Трамп. Видео брифинга Белый дом опубликовал в YouTube.

“Мы собираемся приблизиться [к этим показателям] очень скоро. Если вы посмотрите на цифры, вы увидите, что мы подходим очень близко”, – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки.

По данным проекта Covid Tracking, сейчас в США проводят около 220 тыс. тестов в день. План тестирований, обнародованный Белым домом на этой неделе, предполагает увеличение количества тестов до около 260 тыс. в сутки до конца мая, отметило издание Vox. При этом в исследовании Гарвардского университета сказано, что для отмены карантина США необходимо проводить не менее 5 млн тестов в день к началу июня и 2 млн в день – к концу июля.

После брифинга помощник министра здравоохранения адмирал Бретт Гируар сказал Time, что проводить 5 млн тестов невозможно. По его словам, “на этой или на любой другой планете абсолютно нет возможности сделать 20 млн тестов в день или даже 5 млн”. Он подчеркнул, что считает оценку Гарвардского университета необоснованной.

Выступая перед журналистами на следующий день, 29 апреля, Трамп отрицал, что говорил о 5 млн тестов в день, сообщил телеканал CNBC. “Кто-то вышел с исследованием о 5 млн. Думаю ли я, что мы будем [делать столько]? Думаю, что будем, но я никогда этого не говорил”, – заявил Трамп.

С начала пандемии в США было проведено около 5,8 млн тестов на коронавирус, сообщается на сайте Covid Tracking. К концу мая, по словам Гируара, Америка хотеть увеличить число тестирований до 8 млн.

Трамп также прокомментировал увеличение количества инфицированных коронавирусом в США. 28 апреля число зараженных американцев превысило 1 млн.

“В конечном итоге оно [число заболевших] упадет до нуля. Вы должны понимать, когда речь идет о случаях [заболевания], мы проводим гораздо больше тестирований, чем кто-либо другой. Мы проводим больше тестирований, чем любая другая страна в мире”, – заявил он.

ВВС отметила, что в США действительно провели больше тестов, чем в любой другой стране, но в Америке гораздо большая численность населения (около 328 млн человек) в сравнении с другими пострадавшими от коронавируса странами. По подсчетам ВВС, США проводят один тест на 60 жителей, тогда как в Италии – один тест на 35 человек, а в Испании – примерно на 45.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в китайском Ухане в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по числу инфицированных и погибших от COVID-19 (1,03 млн и 60,3 тыс. соответственно). В мире коронавирус подтвержден у 3,1 млн человек, погибло 225,9 тыс.