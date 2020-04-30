Умер “лучший копьеметатель в истории” Лусис

30.04.2020, 1:46, Новости дня

Выдающийся легкоатлет Янис Лусис ушел из жизни в возрасте 80 лет после тяжелой болезни, сообщил 29 апреля Олимпийский комитет Латвии.

Уроженец Елгавы дважды бил мировые рекорды по метанию копья старого образца, его лучший результат – 93 м 80 см. В составе сборной СССР он четыре раза выигрывал чемпионат Европы, становился серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, отличаясь уникальной манерой броска.

Звездный час Лусиса настал 16 октября 1968 года на Олимпийских играх в Мехико. В последней попытке он метнул копье на 90 м 10 см, опередив финна Йорму Киннунена, и стал олимпийским чемпионом.

ВИДЕОВидео: Gerlof Holkema / YouTube

В 1987 году Международная федерация легкой атлетики признала Лусиса “лучшим копьеметателем в истории”.