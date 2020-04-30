 

В Северной Осетии произошел всплеск заражений после несанкционированной акции

30.04.2020, 1:42, Новости дня

Резкий рост случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии связан с несанкционированной акцией, прошедшей в центре Владикавказа 20 апреля. На площадь вышли люди, чтобы заявить, что не верят в опасность болезни.

Вот что в интервью нашему телеканалу рассказал глава республики Вячеслав Битаров.

"20 апреля произошел сбор определенной группы людей — тех, кто, к сожалению, не верит, что существует коронавирус, тех, кого нам не удалось в этом убедить. И вот сегодня, по истечению недели, мы ощущаем результаты этого сбора. Сегодня у нас 763 зараженных, три летальных исхода. Мы видим, как ежедневно увеличивается количество инфицированных из-за тех людей, собравшихся тогда на площади, — сообщил Вячеслав Битаров. — Мы экстренно ввели вторую больницу. Первоначально мы уполномочили заниматься вопросами лечения больных клиническую больницу скорой помощи, а теперь вынуждены ввести в работу и республиканскую больницу".



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