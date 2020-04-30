Искусственный интеллект помогает диагностам выявлять COPVID-пневмонию

30.04.2020, 1:42, Новости дня

Как искусственный интеллект помогает в борьбе с коронавирусом и что именно позволяет сделать система "Компьютерное зрение"?

Здесь работают круглые сутки. Свыше тысячи исследований в день. Референс-центр лучевой диагностики. 66 профильных медиков сменяют друг другу на посту, ведь за каждым приходящим сюда снимком компьютерного томографа стоит реальная история болезни.

"Поликлинические центры сегодня работают с КТ в круглосуточном режиме. Все снимки поступают в единый радиологический центр, здесь обрабатываются, проводятся консультации, экспертные заключения, и эта важнейшая работа дает колоссальный результат", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

Выявить коронавирусную пневмонию путем лучевой диагностики, и чем раньше, тем лучше, зачастую важнее, чем получить сам результат анализа на COVID-19. Ведь именно снимок дает наглядную картину течения заболевания, а значит, помогает принять верное решение, как лечить пациента — амбулаторно, дома в случае легкой формы или срочно направить в стационар, если болезнь существенно поразила органы дыхания.

В помощь диагностам — единый радиологический информационный сервис, уникальное хранилище – в режиме реального времени сюда поступают все медицинские изображения, сделанные в столичных поликлиниках и больницах, и искусственный интеллект. Но и это не все. Там, где врач может пропустить очаг, его точно заметит компьютерное зрение — искусственный интеллект — анализирует снимки и выдает свое экспертное заключение.

"Мы посчитали предварительно точность этих алгоритмов. Она составляет более 90 процентов, что, конечно, очень хорошо для работы, поэтому сейчас алгоритмы работают, как защита от ошибок, чтобы не пропустить патологию. Еще до того, как врач открыл это исследование, алгоритм просматривает изображение и подсказывает", — говорит директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

Каждый из круглосуточных центров КТ-диагностики в сутки принимает от 50 до 100 пациентов. Таких объемов исследований не было никогда. Времени нет, как и права на ошибку. Изображение с томографа каждого специалиста автоматически передается сюда в референс-центр. Нейросеть в режиме реального времени обрабатывает снимок и также автоматически возвращает заключение обратно врачу.

Всего через искусственный интеллект прошло почти четыре тысячи исследований. Точность выявления COPVID-пневмонии – 92 процента. Нейросеть определяет и отсутствие патологии, и ее наличие, а также процентное соотношение пораженной легочной ткани — один из важнейших параметров для выбора дальнейшей тактики лечения.

"На данном этапе она помогает подстраховать врача, в плане ошибок, потому что достаточно много исследований. В некоторых поликлиниках и того больше, и, конечно, за сутки устаешь, и приятно иметь, наверное, какого-то помощника, чтобы он мог скорректировать твое заключение и позволить не пропустить какой-то явной патологии из-за усталости", — говорит врач-рентгенолог ГБУЗ ГП № 46 ДЗМ Юрий Кудрявцев.

За помощью в постановке диагноза рентгенолог может обращаться не только к искусственному интеллекту, но и к коллегам из референс-центра. Специалисты тщательно следят, чтобы все врачи амбулаторных центров соблюдали единые стандарты КТ-диагностики, а также, в сложных случаях, дают свое экспертное мнение. Ведь вся система здравоохранения сейчас словно единый организм, как и каждый конкретный пациент, аккумулирует все ресурсы, чтобы дать отпор, этой тяжелой и страшной болезни.