Как ухаживать за кожей, когда наступила менопауза. Рассказывают дерматологи

30.04.2020, 1:40, Разное

У многих женщин в период менопаузы появляются проблемы с кожей, в том числе акне и возрастные пигментные пятна. Американская академия дерматологии утверждает, что, хотя многие изменения неизбежны из-за гормональной перестройки организма, их проявления можно уменьшить даже в домашних условиях.

«Колебания гормонов во время менопаузы могут привести к ряду изменений кожи, но они не должны мешать в повседневной жизни. При правильном уходе у женщин сохранится здоровая кожа без пятен в среднем возрасте и позже», – рассказала дерматолог Дайан Берсон (Diane Berson), член Американской Академии Дерматологии.

Для ухода за кожей во время менопаузы она рекомендует:

Успокоить сухую кожу. Снижение уровня эстрогена вызывает сухость кожи и зуд, которые особенно ощутимы при сухом воздухе. Для предотвращения этого умывайтесь мягким средством, а после водных процедур и в течение дня наносите на лицо, линию подбородка и шею увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или глицерином.

Облегчить зуд. Намочите чистое полотенце в холодной воде, отожмите до влажного состояния и сделайте компресс. Затем нанесите увлажняющий крем. Также поможет теплая ванна из коллоидного овса (измельченной в порошок овсяной муки). После купания кожу следует промокнуть, чтобы избежать раздражения.

Лечить и предотвращать акне. При появлении акне протирайте кожу средством, содержащим бензоилпероксид (если сушит кожу, необходимо заменить мягким очищающим средством). Также для предотвращения угревой сыпи подходит косметическая продукция с адапаленом. Нельзя использовать жесткие скрабы, сдирать или выдавливать акне, так как это может привести к образованию рубцов. Не применяйте средства от угревой сыпи, которые высушивают кожу, поскольку они только ухудшат ее состояние. Если эти советы не помогут, обратитесь к дерматологу.

Лечить и предотвращать появление пигментных пятен. Перед выходом на улицу наносите солнцезащитный крем широкого спектра с SPF30 или выше на все открытые места. Это уменьшит возрастные пятна, предотвратит образование новых и снизит риск рака кожи. К другим необходимым мерам относятся нахождение в тени и защитная одежда – рубашки с длинным рукавом, брюки, широкополые шляпы и солнцезащитные очки.

Для осветления пятен следует ежедневно в течение 2 месяцев применять кремы или лосьоны с гидрохиноном, гликолевой или койевой кислотами. Также можно обратиться к дерматологу и пройти курс кислотных пилингов или сделать лазерную шлифовку.

«Помните, поскольку рак кожи иногда может выглядеть как возрастное пятно, и поскольку ваш риск заболевания раком кожи увеличивается с возрастом, важно регулярно проводить самоанализ кожи во время менопаузы. Если вы заметите какие-либо новые пятна на коже, пятна, которые отличаются от других, или пятна, которые изменяются, зудят или кровоточат, запишитесь на прием к дерматологу», – подчеркнула Дайан Берсон.