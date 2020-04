Леонид Лубяницкий: памяти культового фотографа

30.04.2020, 1:35, Новости дня

В Нью-Йорке ушел из жизни русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий. Созданные им фотопортреты Владимира Высоцкого, Иосифа Бродского и многих других деятелей российской и мировой культуры стали культовыми. Работы Лубяницкого публиковались в ведущих американских и европейских изданиях, включая New York Times Magazine, Time, Fortune, People. Лубяницкий скончался в возрасте 82 лет после длительной болезни.

Леонид Лубяницкий родился 19 апреля 1938 года в Ленинграде. Он начал фотографировать в шестилетнем возрасте под руководством своего отца. Работал кинооператором на Ленинградском телевидении, снимая документальные фильмы по искусству и телепрограммы для детей. В 1972 году Лубяницкий эмигрировал в США. В Нью-Йорке он работал ассистентом у прославленного Ричарда Аведона, чьи снимки вошли в постоянную экспозицию Метрополитен-музея. Лубяницкий всегда считал себя его последователем.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Голоса Америки» Михаилу Гуткину в 2009 году, когда выставка его работ проходила в Гарримановском институте, Лубяницкий рассказал, какую роль в его карьере сыграл кинорежиссер Сергей Параджанов, и как сам он учил искусству фотографии Михаила Барышникова.

