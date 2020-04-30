 

ВВП США сократился в первом квартале на 4,8 процента

30.04.2020, 1:35, Новости дня

Объем американской экономики в прошлом квартале сократился на 4,8 процента в годовом выражении на фоне приостановки экономической деятельности из-за пандемии коронавируса, спровоцировавшей рецессию, которая прерывает самый долгий в истории период роста.

Это первый квартальный спад за шесть лет и самый резкий с тех пор, как экономика сократилась на 8,4 процента в годовом выражении в четвертом квартале 2008 года.

Результаты за первый квартал будут лишь предвестником еще более пессимистичного отчета по ВВП за период с апреля по июнь, поскольку закрытие компаний и увольнение сотрудников продолжается. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, в текущем квартале спад достигнет 40 процентов в годовом выражении.

Это будет худший квартальный результат с момента начала ведения статистики в 1947 году – в четыре раза выше, чем самый худший показатель, зафиксированный в 1958 году.

Согласно докладу Министерства торговли, основной причиной спада стало сокращение потребительских расходов, на которые приходится 70 процентов экономической активности в США. Потребительские расходы в первом квартале сократились на 7,6 процента в годовом выражении – это самый сильный спад с 1980 года.

Инвестиции в бизнесе также сократились на 2,6 процента, причем инвестиции в оборудование – на 15,2 процента.

Одна из немногих светлых зон – торговля, вклад которой в ВВП составил 1,3 процента. Госрасходы в первом квартале выросли на 0,7 процента и, вероятно, продолжат расти, учитывая средства, выделенные Конгрессом в рамках антикризисных пакетов.

В секторе недвижимости в первом квартале зафиксирован рост в размере 21 процента, что обусловлено снижением ипотечных ставок, однако продажи недвижимости начали падать на фоне введения карантинных мер с середины марта.

Некоторые аналитики продолжают надеяться, что экономическая ситуация стабилизируется быстро и уверенно после урегулирования кризиса в сфере здравоохранения, но многие начинают подозревать, что восстановление будет долгим.

В администрации дают более оптимистичные прогнозы. Президент Дональд Трамп на этой неделе сказал журналистам, что рассчитывает на уверенный рост ВВП в третьем квартале, «невероятный четвертый квартал» и «невероятный следующий год».

Министр финансов Стивен Мнучин на этой неделе высказал мнение, что летом экономика «воспрянет» на фоне снятия карантинных мер и вливания триллионов долларов.

Федеральный Резерв США, уже сокративший ключевые ставки почти до нуля, на этой неделе проводит совещание в Вашингтоне и, как ожидается, может дать свой прогноз во второй половине дня во вторник, а также анонсировать дальнейшие планы укрепления американской экономики.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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