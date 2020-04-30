Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток
30.04.2020, 1:20, Разное
Начинается продажа мест на второй поток нового тестирования.
Место можно купить ЗДЕСЬ.
Про этот тест можно прочитать здесь.
А про то, какой эффект я ожидаю от этого теста вот здесь.
В комментариях к последнему посту посмотрите, пожалуйста, как должно выглядеть письмо с ссылкой на тест.
Я очень надеюсь, что после теста мы сможем разобрать все рыбацкие истории не так, как обычно разбираем рыбацкие истории.
Я надеюсь, что тест даст возможность почувствовать тонкие моменты, которые при обычном прочтении в блоге кажутся несущественными.
К комментаторам вопрос: почему рыбацкие истории сложны?
Что в них самое сложное?
Что нужно, чтобы выйти на хороший уровень понимания, как думаете?
Хорошим я считаю понимание хотя бы на 60%, а пока у лучших 15-20%, а у большинства комментаторов – 5%.
Тогда как понимание историй рапанов у большинства активных комментаторов – почти 100%.
Источник: Эволюция
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