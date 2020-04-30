Мнение: Тест №17. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

30.04.2020, 1:20, Разное

Начинается продажа мест на второй поток нового тестирования.

Место можно купить ЗДЕСЬ.

Про этот тест можно прочитать здесь.

А про то, какой эффект я ожидаю от этого теста вот здесь.

В комментариях к последнему посту посмотрите, пожалуйста, как должно выглядеть письмо с ссылкой на тест.

Я очень надеюсь, что после теста мы сможем разобрать все рыбацкие истории не так, как обычно разбираем рыбацкие истории.

Я надеюсь, что тест даст возможность почувствовать тонкие моменты, которые при обычном прочтении в блоге кажутся несущественными.

К комментаторам вопрос: почему рыбацкие истории сложны?

Что в них самое сложное?

Что нужно, чтобы выйти на хороший уровень понимания, как думаете?

Хорошим я считаю понимание хотя бы на 60%, а пока у лучших 15-20%, а у большинства комментаторов – 5%.

Тогда как понимание историй рапанов у большинства активных комментаторов – почти 100%.