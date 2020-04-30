Вывозной рейс с российскими гражданами из Италии прибыл в Петербург

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30.04.2020, 1:08, Новости дня

В Санкт-Петербург из Италии прибыл вывозной рейс с гражданами России, не сумевшими вовремя вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, сообщили в управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные ворота Северной столицы».

По данным посольства РФ в Италии, рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Санкт-Петербург вернулись 105 россиян, которые проживают в Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области, передает ТАСС.

В российской дипмиссии также уточнили, что более 50 ранее зарегистрировавшихся на рейс пассажиров не смогли добраться до Рима ко времени вылета по различным причинам.

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируется развести по домам на специальном автобусе для прохождения 14-дневного карантина. «Иногородним гражданам для изоляции будут предоставлены места в специально оборудованном пансионате в Курортном районе», – отметили в пресс-службе Смольного. Через две недели после прохождения карантина в обсерваторе они смогут добраться до своих регионов.

Напомним, на среду планировались вывозные рейсы из Италии, с Мальдив и Шри-Ланки.



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