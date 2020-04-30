 

Зеленский доигрался: в Киеве вспыхнул бунт из-за коронавируса

30.04.2020, 1:06, Разное

Вышедшие в центр столицы украинцы потребовали от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля отменить карантин с 1 мая. Участники акции утверждают, что кризис лишил их работы, и требуют, чтобы правительство возобновило деятельность малых предприятий наряду с крупным бизнесом.

Протестующие возмущены тем, что супермаркеты, магазины бытовой техники и сети ресторанов быстрого питания продолжают работать. “Карантин для всех или выборочно?” – гласит плакат одного из участников несанкционированной акции.

Ситуация в центре Киева быстро накаляется. Как сообщает портал “Политнавигатор”, полицейские пошли в атаку на митингующих и попытались очистить площадь.

Расходиться протестующие не намерены. Акция продолжится до тех пор, пока Зеленский и Шмыгаль не отменят карантин, предупреждают предприниматели.

Руководство Украины 12 марта ввело общенациональный карантин из-за коронавируса. Ограничения должны были отменить 25 апреля, однако правительство продлило их до середины мая.

Число заболевших коронавирусом на Украине за последние сутки увеличилось на 456 человек. Всего в стране выявлено почти десять тысяч случаев. Наихудшая обстановка складывается в Киеве и западных регионах страны.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Апр 2020 в 1:22 PDT



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