 

Серьезному обесцвечиванию подвергся Большой Барьерный риф

30.04.2020, 1:05, Новости дня

Ученые рассказали, что прошлым летом Большой Барьерный риф подвергся серьезному обесцвечиванию. За последние пять лет это уже третье обесцвечивание.

По словам ученых, чтобы спасти Большой Барьерный риф, требуется срочное вмешательство человека. По мнению специалистов, необходимо сократить глобальные выбросы парниковых газов. Для обеспечения сохранности всего рифа требуется также правильная комбинация биологических и технологических действий по его спасению.

Чтобы спасти риф, необходимо применить методы для его охлаждения и затенения. Также нужно помочь кораллам адаптироваться к более высоким температурам. Могут помочь и умные системы, которые способны распознать необходимые места для человеческого вмешательства.



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