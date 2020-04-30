Эксперты обнаружили, что спинозавр мог плавать

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30.04.2020, 1:05, Новости дня

Во время исследования единственного в мире существующего скелета спинозавра ученые обнаружили, что самый длинный хищный динозавр использовал хвостовое плаванье во время охоты на добычу.

Скелет спинозавра, который был найден марокканской Сахаре, на сегодняшний день он является самым полным. Динозавр отличался короткими задними конечностями, широкими ступнями, плотными костями и удлиненными челюстями. Во время нового исследования группа ученых вернулась на то место, где был найден скелет.

Чтобы проверить, был ли этот динозавр водным, эксперты попытались создать анатомию хвоста в цифровом виде. Ученые создали гибкую модель и прикрепили ее к роботизированной системе, имитирующей плавательные движения. Результаты исследования указали на то, что это был водный хвостатый динозавр. Большую часть времени он проводил в воде, где и преследовал свою добычу.



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