В древнем марсианском метеорите нашли следы сложной органики

30.04.2020, 0:53, Новости дня

В марсианскогом метеорите, найденном в Антарктиде в 1984 году, обнаружены молекулы органики, похожие по структуре на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества, сообщила пресс-служба Технологического института Токио.

«Есть два объяснения нашему открытию – эти вещества сформировались на Марсе или же попали на его поверхность извне, вместе с падающими метеоритами и кометами. В любом случае это открытие показывает, что юный Марс был больше похож на Землю и был не красной, а еще одной голубой планетой», – сказал планетолог института Ацуко Кобаяси, передает ТАСС со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Кобаяси и его коллеги изучили химический состав минералов и разных органических вкраплений в толще метеорита ALH 84001. Еще на момент обнаружения в метеорите нашли вкрапления органики, которые ученые посчитали следами марсианских микробов, но позже эту гипотезу опровергли.

Однако в этих включениях химики нашли простые органические вещества и сложные ароматические углеводороды. Вместе с тем во вкраплениях не было найдено аминокислот, сахаров и других важных для органики элементов.

После открытия сложной органики на поверхности Марса инструментами марсохода Curiosity сподвигло Кобаяси и его коллег из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) провести повторные исследования метеорита.

Ученые просветили отдельные вкрапления небесного тела с помощью рентгена, проанализировали спектр материи метеорита и сравнили его со следами различных органических веществ при подобном облучении.

Исследование показало, что в метеорите есть не только углеводороды, но и органические вещества, содержащие атомы азота. В том числе найдены азотистые основания и разные типы аминокислот.

Отмечается, что возраст метеорита – 4 млрд лет, это означает, что в то время на поверхности Марса была не только вода, но и сложные органические вещества, чьи аналоги играют важную роль в работе клеток земной жизни.

В феврале 2019 года российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» во время составления детальной карты распределения воды по поверхности Марса нашел несколько «гигантских запасов водяного льда».