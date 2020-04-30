Собянин рассказал о порядке продления выданных спецпропусков

30.04.2020, 0:53, Новости дня

Все выданные в Москве спецпропуска будут действительны до 4 мая, продлить пропуска на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно, говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«Вчера я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу», – говорится в сообщении в блоге мэра Москвы.

По словам градоначальника, сделать это можно будет в упрощенном порядке.

«Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день – до 4 мая», – отметил Собянин.

Он указал, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.