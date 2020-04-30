 

Собянин рассказал о порядке продления выданных спецпропусков

30.04.2020, 0:53, Новости дня

Все выданные в Москве спецпропуска будут действительны до 4 мая, продлить пропуска на период с 5 по 11 мая можно по 4 мая включительно, говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

«Вчера я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года. Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу», – говорится в сообщении в блоге мэра Москвы.

По словам градоначальника, сделать это можно будет в упрощенном порядке.

«Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 года. Но если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день – до 4 мая», – отметил Собянин.

Он указал, что порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Отсутствие Ким Чен Ына в медиапространстве порождает слухи о его болезни

07.04 / Кто примет участие во встрече ОПЕК+. И какова роль США?

21.04 / Мнения: Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет

14.04 / Врач указал на парадоксальную ситуацию с коронавирусом в Москве

01.04 / В смартфон Vivo V17 добавили ночной режим и стабилизацию видео

27.04 / Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в военных образовательных учреждениях

10.04 / Роспотребнадзор рекомендовал ограничить передвижения работников в обед

29.04 / Предсказано закрытие 70% кафе в России

14.04 / Великобритания продлит карантин до 7 мая

13.04 / В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска