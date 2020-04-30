Мнение: Смотрины северокорейского клона АК-74

30.04.2020, 0:52, Разное

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир осматривают северо-корейскую модификацию автомата Калашникова "тип 88", который являл собой добротный клон АК-74.

Рядом на столе можно увидеть М-16, с которой сравнивался северо-корейский клон АК.

Также можно обратить внимание на чрезмерно увешанных орденами генералов. При Ким Чен Ыне генералы одеваются скромнее.

Ну а клоны АК северные корейцы пилили еще с 60х годов. Сначала был "тип 68", потом "тип 88", затем "тип 98", потом "тип 98-1"

Про стрелковое оружие армии КНДР можно почитать например вот здесь https://topwar.ru/60434-koreyskaya-narodnaya-armiya-strelkovoe-i-tyazheloe-pehotnoe-vooruzhenie-chast-1.html

По наводке Plutonium General