Назначена дата рассмотрения дела об экстрадиции Тинькова в США

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30.04.2020, 0:48, Новости дня

Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщили в суде.

«Рассмотрение дела запрашиваемого вами лица запланировано в следующий раз на 13 июля в зале №3», – отметил источник. При этом собеседник агентства пояснил, что это будут лишь предварительные слушания. «Это не будет полноценное слушание, это будет досудебная подготовка дела к слушанию», – передает ТАСС слова представителя суда.

Бизнесмен будет обязан оставаться в Лондоне все это время без возможности покинуть город.

«Условия освобождения под залог сохраняются», – сообщил представитель суда.

Ранее сообщалось, что Тиньков останется в Лондоне на время слушаний по налоговым претензиям США, бизнесмен внес залог после выдачи ордера на его задержание.

Напомним, налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении российского банкира.

Тиньков заявил, что у него нашли острую форму лейкемии. По словам врачей, острый лейкоз – крайне опасное, угрожающее жизни заболевание, требующее незамедлительного медицинского участия.

Напомним, 20 апреля в суде сообщили, что судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.



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