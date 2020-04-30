Российское правительство разрешило выезд из страны тем, у кого есть второе гражданство

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30.04.2020, 0:34, Новости дня

Глава правительства России Михаил Мишустин 29 апреля подписал распоряжение, в соответствии с которым гражданам страны, у которых есть паспорт другого государства или вид на жительство за рубежом, разрешается покинуть страну в период пандемии коронавирусной инфекции. Документ размещен на сайте правительства.

В распоряжении указывается, что речь идет о возможности однократного выезда за пределы России. Срок, в течение которого будет действовать эта мера, не уточняется.

30 марта Россия полностью закрыла границы из-за распространения коронавируса. Выехать из страны можно было лишь иностранцам.

24 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ не скоро снимет ограничения для выезда граждан за рубеж.

В России коронавирусную инфекцию выявили почти у 100 тыс. человек, из них 972 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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