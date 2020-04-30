 

В Офисе президента рассказали, почему гуманитарный груз с “Мрії” оказался в компании нардепа Гереги

30.04.2020, 0:34, Новости дня

Часть товаров медицинского назначения (масок, спецкомбинезонов и др.), доставленных в Украину из Китая самолетом Ан-225 “Мрія”, были закуплены коммерческими структурами, а часть груза является гуманитарной. Об этом 29 апреля сообщил “Украинской правде” заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, комментируя скандал с распродажей груза через компанию “Эпицентр”.

“Все очень просто, как и говорил президент [Владимир Зеленский], этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи. Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета”, – заявил Тимошенко.

Ранее о наличии коммерческой партии на борту “Мрії” не упоминалось. По словам президента конструкторского бюро “Антонов” Александра Донца, общий вес доставленного в Украину груза составил 103 тонны. На сайте президента в новости от 23 апреля о прибытии самолета говорилось: “Борт доставил из китайского города Тяньцзиня более 100 тонн гуманитарного груза”.

29 апреля стало известно, что народный депутат от группы “За майбутнє” Александр Герега, совладелец сети “Эпицентр”, разослал коллегам по парламенту и в мэрию Киева письма, в которых предлагал приобрести товары с “Мрії” в его компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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