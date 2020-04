Пандемия COVID-19. В США умерло уже больше 60 тыс. человек

30.04.2020, 0:34, Новости дня

29 апреля число умерших от коронавирусного заболевания жителей США превысило 60 тыс., сообщает Университет Джонса Хопкинса.

К полуночи по киевскому времени насчитывалось 60 316 умерших при 1 034 884 подтвержденных случаях инфицирования. Выздоровело 117 114 американцев.

Более 18 тыс. летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк.

США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от коронавируса, намного опережая остальные страны.

Президент Дональд Трамп подчеркнул в Twitter: “Другие страны отстают от нас в тестировании, поэтому демонстрируют гораздо меньше случаев”.

The only reason the U.S. has reported one million cases of CoronaVirus is that our Testing is sooo much better than any other country in the World. Other countries are way behind us in Testing, and therefore show far fewer cases!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2020

Трамп утверждал, что Штаты способны достичь показателя 5 млн тестов в день. В министерстве здравоохранения страны заявили, что это невозможно.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.