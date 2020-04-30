Украина пообещала сорвать строительство «Северного потока – 2»

30.04.2020, 0:30, Новости дня

Если РФ завершит строительство газопровода «Северный поток – 2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Я не вижу причин для Газпрома продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», – признал он в интервью РБК.

Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер, поскольку тарифы на прокачку являются «абсолютно конкурентоспособными».

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект строительства газопровода из РФ в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.

При этом, по словам Макогона, в своей борьбе Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, поскольку «Северный поток – 2» идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

Ранее оператор «Северного потока – 2», компания Nord Stream 2 AG, заявила, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года.

Ранее председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.