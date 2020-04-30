 

Украина пообещала сорвать строительство «Северного потока – 2»

30.04.2020, 0:30, Новости дня

Если РФ завершит строительство газопровода «Северный поток – 2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится, сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Я не вижу причин для Газпрома продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», – признал он в интервью РБК.  

Макогон уверен, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер, поскольку тарифы на прокачку являются «абсолютно конкурентоспособными».

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект строительства газопровода из РФ в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 

При этом, по словам Макогона, в своей борьбе Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, поскольку «Северный поток – 2» идет вразрез с европейскими принципами солидарности.

Ранее оператор «Северного потока – 2», компания Nord Stream 2 AG, заявила, что планирует завершить проект в конце 2020 – начале 2021 года. 

Ранее председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный заявил, что в настоящее время блокировка строительства газопровода «Северный поток – 2», вероятно, не является приоритетом для США, тем более теперь, когда Москва и Вашингтон должны действовать сообща.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

27.04 / Белый дом рассматривает стандарты работы предприятий в условиях пандемии

09.04 / Природа очищается: режим самоизоляции благотворно повлиял на экологию в Москве

20.04 / Украинский врач в Нью-Йорке: Проклятая социальная дистанция сработала!

29.03 / Бутусов заявил, что видео с братом Ермака сделал сотрудник СБУ

24.04 / Euronews – беспорядки в бедных районах на фоне карантина затрудняют работу французской полиции

07.04 / В Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19, 45 человек умерли

05.04 / Xiaomi представила беспроводные наушники Mi Air 2S представила

08.04 / Das Erste – из-за пандемии в США многие клиники борются за выживание

05.04 / Бузова заявила о «беременности»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска