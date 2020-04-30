Эксперт оценил сокращение властями США финансирования «Tor Project»

30.04.2020, 0:30, Новости дня

«Tor Project» использовался для коммуникации с агентами разведки США, а затем превратился в зону порока, где торгуют наркотиками и оружием», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов. Так он прокомментировал сокращение финансирования властями США анонимной сети «Тоr» на фоне коронавируса.

«Не секрет, что изначально «даркнет», он же «тайный интернет», был создан на деньги и для нужд Министерства обороны США, – рассказал Игорь Ашманов. – Что касается браузера «Тор», то он создавался для коммуникации с агентами американской разведки за пределами США».

Эксперт напомнил, что браузер «Тоr» планировалось использовать в первую очередь для китайских диссидентов, а потом уже для «прочих любителей скрытых коммуникаций». «Делалось это для того, чтобы скрыть в «шуме» остальных пользователей трафик американской разведки. В итоге через браузер начали торговать наркотиками и оружием», – отметил собеседник.

«Ровно такая же схема была применена в случае с биткоином. Он был создан с целью перебрасывания больших сумм для разведки и партнеров США в обход существующих финансовых институтов. Для сокрытия этих операций, биткоин, как и ранее «Тор», также решили «зашумить» – то есть, открыть к нему массовый доступ», – отметил Ашманов.

«В итоге «Tor Project» стал зоной порока, откуда черпается дешевый труд, дешевая проституция, дешевое оружие, дешевые наркотики. Эта зона порока аккуратно встроена в западный мир американским правительством», – подчеркнул собеседник.

По его словам, несмотря на кризис, американцы намерены поднять «даркнет» до уровня обычного интернета. «Происходит быстрое и повсеместное внедрение шифрования, сессионных ключей, анонимности. То есть, условный Facebook все про вас знает, но никакое правительство отследить и перехватить циркулирующие данные уже не может. Это же происходит со спутниковым интернетом, призванным добраться до аудитории независимых государств в обход национальных правительств», – отметил эксперт.

«Это очень плохая тенденция. Анонимность влечет за собой распущенность, ощущение безнаказанности и вседозволенности. И если РФ с Китаем еще могут этому сопротивляться, имея собственные технологии, то большинство стран вынуждены этому подчиниться», – заключил Ашманов.

Ранее «Project Tor» провел массовое сокращение персонала. У некоммерческой организации возникли финансовые трудности из-за того, что ее спонсоры, в частности американские правительственные структуры, не готовы делиться денежными средствами во время пандемии коронавируса с прежним энтузиазмом, сообщает CNews.

Напомним, среди действующих спонсоров Tor Project из числа различных государственных структур сегодня числятся управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и Государственный департамент США.