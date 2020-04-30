Криминалисты отправились на место возможного поджога в Иркутской области

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30.04.2020, 0:30, Новости дня

Эксперты-криминалисты вместе с полицейскими направились к месту предполагаемого поджога в Усть-Кутском районе Иркутской области, сообщили в региональном ГУ МВД.

«От ГУ МВД региона к месту предполагаемого поджога выехали эксперты-криминалисты. Они проведут осмотр места происшествия, проведут фиксацию следов. Какие-то вещи можно в дальнейшем исследовать только в лабораторных условиях», – отметил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что местные жители задержали представителей администрации Усть-Кутского района, включая первого замглавы района. Чиновники прибыли в тайгу на лодке, у них с собой было несколько канистр с бензином.

Местные жители предположили, что чиновники захотели поджечь лес, задержали чиновников и вызвали правоохранителей. Сельхозугодья, где произошел инцидент, принадлежат мэра Усть-Кута Александру Душину.

Также региональный СУ СК проводит доследственную проверку по признакам статьи о покушении на превышение должностных полномочий.

«28 апреля в дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании сухой травы вблизи лесополосы на территории урочища Лупилова Усть-Кутского района. Возгорание было потушено, при этом на месте был замечен человек, являвшийся должностным лицом администрации Усть-Кутского муниципального образования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Между тем руководитель аппарата администрации Усть-Кутского района Марина Косыгина сообщила «Интерфаксу», что чиновники не участвовали в противоправных действиях.

По ее словам, сотрудники администрации приплыли на лодке «для исследования термоточек в соответствии с действующим в регионе особым противопожарным режимом».

«Они планировали вернуться вчера вечером, но до сих пор с ними нет связи. Спутниковый телефон не отвечает. Судя по распространенному в сети видео, первый заместитель мэра Михаил Барс был подвержен насилию», – добавила Косыгина.

По ее словам, у чиновников с собой действительно были канистры бензином, они нужны были, чтобы заправить лодку в тайге. Слухи о планируемом поджоге Косыгина связала со скорыми выборами мэра Усть-Кутского района.

«На кадрах (о задержании чиновников местными жителями) фигурирует мэр Усть-Кута Александр Душин, который является политическим оппонентом действующего мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной», – уточнила глава аппарата администрации.

В начале апреля в иркутской колонии, где начался бунт заключенных, загорелся пожар, по некоторым данным, огонь разгорелся в результате поджога. СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту бунта в колонии.



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