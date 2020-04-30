Макрон хочет досрочного завершения сезона в футбольных Топ-лигах Европы

30.04.2020, 0:25, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ведущим футбольным чемпионатам Европы следует взять пример с национального первенства Франции и досрочно завершить текущий сезон.

Как сообщает Le Parisien, министр спорта Франции Роксана Марасиняню переговорила с коллегами из Италии и Германии на тему преждевременного завершения футбольного сезона. Также она запланировала на четверг переговоры с коллегой из Испании.

Макрон также совершил ряд телефонных звонков с целью склонить соседние власти к тому, чтобы и они решили не доигрывать футбольные первенства.

Напомним, что во вторник Федерацией футбола Франции было объявлено о том, что текущий сезон из-за пандемии коронавируса доигран не будет. Лига 1 стала третьим футбольным Топ-чемпионатом Старого света, который решил досрочно завершить сезон. Ранее такие же меры были предприняты в чемпионатах Нидерландов и Бельгии.