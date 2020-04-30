Пожар в Выборге унес жизни большой семьи, включая 6 детей

30.04.2020, 0:25, Новости дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о трагедии, произошедшей в Выборге.

Там в результате крупного пожара в частном доме площадью 120 квадратных метров погибла семья из восьми человек, в том числе шесть детей в возрасте от 1 месяца до 8 лет. Но осталась жива старшая дочь — 15-летняя девочка была у бабушки, сообщает "Интерфакс".

У следствия есть несколько версий произошедшего. По одной из них, загорелась входная дверь. Но проверяются все версии.

Региональные власти выделят средства на организацию похорон погибших. Кроме того, окажут помощь с оформлением опеки на старшего ребенка.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование взято на контроль в центральном аппарате СК РФ. Назначена прокурорская проверка.