 

Предложение Федерера одобрили: ATP и WTA готовы пойти на объединение

30.04.2020, 0:25, Новости дня

Идея третьей ракетки мира швейцарца Роджера Федерера об объединении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) была поддержана их главами Андреа Гауденци и Стивом Саймоном.

Федерер ранее предложил слить в единую организацию две ассоциации для того, чтобы преодолеть финансовые трудности, которые вызваны пандемией коронавируса.

"Недавнее сотрудничество наших организаций только укрепило уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ задействовать максимум нашего потенциала, — сообщил Гауденци, которого цитирует ТАСС. — В связи с этим я приветствую подобные идеи от наших игроков. С нетерпением ждем продолжения сотрудничества с WTA".

Саймон, в свою очередь, вторил коллеге из ATP: "Я и раньше говорил, что, когда мы будем работать вместе, то сделаем наш спорт лучше. И последние недели лишь подтвердили мою точку зрения". 



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