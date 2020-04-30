 

Правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарств для детей

30.04.2020, 0:25, Разное

Правительство РФ выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных психотропных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи детям. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Российская газета».

Средства предназначены для «Московского эндокринного завода” на приобретение 11674 упаковок лекарств, в том числе более 3600 упаковок диазепама и почти 5 тысяч клобазама.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Маргарита Симоньян о скончавшемся журналисте Джульетто Кьезе: «Он был по-итальянски шумным и вездесущим»

22.04 / Путин утвердил отмену НДФЛ с выплат медикам, работающим с инфицированными COVID-19

06.04 / Мнение: Логотип 5G и Коронавируса на 20-ти фунтовой банкноте

13.04 / Песков назвал «истеричными» опасения повторения в РФ 90-х годов из-за эпидемии коронавируса

13.04 / Заразившийся коронавирусом Борис Корчевников призвал допускать священников в больницы

26.04 / Остановит ли коронавирус измерение температуры в аэропортах?

16.04 / Личное: Богатые тоже плачут

20.04 / Лукашенко в командировке: “идиоты”, “паршивая собака”, “жулики”, “бандиты”

28.04 / “Нет, мне не стыдно!”: Алсу обратилась к подписчикам за помощью для больного ребенка

23.04 / Обнародована информация о технических параметрах смартфона Redmi 10X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска