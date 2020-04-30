Правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных лекарств для детей

30.04.2020, 0:25, Разное

Правительство РФ выделило 22 миллиона рублей на закупку незарегистрированных психотропных лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи детям. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Российская газета».

Средства предназначены для «Московского эндокринного завода” на приобретение 11674 упаковок лекарств, в том числе более 3600 упаковок диазепама и почти 5 тысяч клобазама.