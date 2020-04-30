Почему дети и женщины реже болеют COVID-19?

30.04.2020, 0:18, Новости дня

Статистика по всему миру дает однозначную картину: большинство умерших от COVID-19 мужчины. В среднем, на десять смертей от коронавируса приходится четверо женщин и шестеро мужчин. Однако, если смотреть на возрастную категорию заболевших, перекос еще более заметен: видно, что среди умерших от коронавируса значительное число молодых мужчин, зачастую – без сопутствующих заболеваний.

Как считают эксперты, дело – в генетике. «Есть два вида белков, которые нужны коронавирусу, чтобы проникнуть в человеческую клетку, – рассказал в беседе с «Русской службой «Голоса Америки» Бенджамин Ньюман (Benjamin Neuman), профессор Техасского университета A&M в Тексаркане. (Texas A&M University-Texarkana). – И похоже, что у людей в пожилом возрасте, ровно как и у мужчин в целом, эта комбинация белков встречается чаще. При этом вывести вирус из их организма гораздо сложнее».

Ученые выяснили, что то, как коронавирус влияет на организм, зависит от уровня мужских половых гормонов. То есть занимающийся спортом мужчина в самом расцвете сил может стать идеальным кандидатом для развития серьезного случая COVID-19.

«Вирус привлекает мужской половой гормон – андроген. Этот гормон есть и в женском организме, он развивается после 10 лет. И ровно с этого возраста, чаще всего, фиксируют смерти детей. Проще говоря, чем больше андрогена у человека, тем более уязвимы клетки его организма для коронавируса», – рассказал корреспонденту «Русской службы «Голоса Америки» генетик из медицинской школы Альперта при Брауновском университете Карлос Вамбьер (Carlos Wambier, The Alpert Medical School of Brown University).

Ранее атипичная пневмония, также, как и тяжелый острый респираторный синдром, также затронули мужчин сильнее, чем женщин. Проведенные позднее исследования опровергли предположения о том, что повышенная смертность мужчин от коронавирусов может быть вызвана тем, что они меньше следят за собой, реже моют руки, и в целом ведут менее здоровый образ жизни.

«В 2017 году с помощью эксперимента на мышах удалось доказать, что именно пол является определяющим фактором, а не более частое мытье рук или наличие сердечно-сосудистых заболеваний. Вирус развивался при наличии определенной комбинации

гормонов. Мыши мужского пола при введении даже небольших доз вируса умирали гораздо чаще, чем мыши женского пола», – подчеркивает Вамбьер.

По данным статьи, опубликованной в журнале Science Alert, женщин защищает гормон эстраген: причем не только от коронавируса, но и от ряда других заболеваний, включая сердечно-сосудистые.

Автор статьи, профессор Университета Ла-Троба (Австралия) Дженни Грейвс (Jenny Graves, La Trobe University) уверена, что так происходит не случайно.

«Особенности организма мужчин и женщин являются следствием их многовековых поведенческих особенностей, – рассуждает Грейвс в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». – Это касается не только людей, а также приматов, мышей, млекопитающих. Самцы берут на себя риск, они – первооткрыватели. За счет этого они успешны в выборе самок, и воспроизведении потомства. В самках же природой заложена роль выращивания потомства».

По мнению ученых, эти естественные особенности организма привели к тому, что реакция иммунной системы на заболевания отличается у мужчин и женщин. Природа сделала мужской организм более уязвимым к болезням в расчете на то, что женщинам необходимо вынашивать потомство, полагает Дженни Грейвс.

«Мужчины гораздо больше, чем женщины, подвержены ряду инфекционных заболеваний, таких, как атипичная пневмония, тяжелый острый респираторный синдром. Тоже касалось и эпидемии испанки – мужчины пострадали от нее сильнее, – рассказывает Грейвс. – И что очень важно, мужчины и женщины по-разному реагируют на способы лечения. Биологически женщины очень сильно отличаются от мужчин. И это необходимо принимать во внимание».

Однозначного ответа на вопрос – надо ли применять различную терапию для мужчин и женщин при выявлении COVID-19 – пока нет. Однако ученые надеются найти все ответы в процессе исследования природы коронавируса.