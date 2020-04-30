Пентагон решил выделенные на «сдерживание России» деньги отдать на стену с Мексикой

30.04.2020, 0:16, Новости дня

Министр обороны США Марк Эспер распорядился сократить часть средств, направленных на «сдерживание России», перенаправив их на строительство стены на границе США с Мексикой.

В служебной записке, направленной в понедельник должностным лицам Пентагона, Эспер распорядился сократить расходы на ряд зарубежных проектов, в числе которых проекты в Европе в рамках «Инициативы по обеспечению европейской безопасности», которую США реализуют для «сдерживания российской агрессии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, глава Пентагона распорядился временно сократить расходы на проекты общей стоимостью 545 млн долларов, многие из этих проектов направлены на «сдерживание РФ». В частности, в служебной записке упоминаются несколько проектов в Норвегии, Германии, Испании и других странах на общую сумму более 200 млн долларов, предназначенные этим проектам средства могут быть перенаправлены на строительство стены на границе с Мексикой.

При этом представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Шервуд заявил, что эти проекты были отложены, а не отменены, и только временно теряют финансирование.

Напомним, 15 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бюджеты стран альянса сократятся из-за пандемии коронавируса.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО собирается помогать своим членам в борьбе с коронавирусом, но при этом и заниматься сдерживанием России.