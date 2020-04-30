Путин призвал не допустить дефицит топлива в России

30.04.2020, 0:16, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики призвал не допустить дефицит топлива на внутреннем рынке РФ и поручил продолжать крупные инфраструктурные проекты в энергетике.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в отрасли, «значимые для российских регионов, предприятий реального сектора».

Путин также отметил, что энергетика представляет собой сложную и разноплановую отрасль, у каждого сектора и компании есть свои потребности и подходы в преодолении трудностей.

«Но наша главная, общая задача – обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭКа по всему циклу: от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки, включая работу организаций малого и среднего бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологические процессы», – сообщил президент.

Ранее он заявил, что российская и глобальная энергетика столкнулись с потрясениями из-за коронавируса, который также повлиял на экономику и топливно-энергетический комплекс.