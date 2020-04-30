Минобороны решило закупить 300 аппаратов ИВЛ

30.04.2020, 0:08, Новости дня

Минобороны РФ дополнительно закупит 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на общую сумму 450 млн рублей, доложил министру обороны Сергею Шойгу его заместитель Тимур Иванов.

«В соответствии с вашим решением от 22 апреля 2020 года в указанные госпитали осуществляется закупка дополнительно 300 аппаратов ИВЛ на общую сумму 450 млн рублей, и в срок до 15 мая данное оборудование будет поставлено», – цитирует ТАСС Иванова.

Кроме того, девять московских госпиталей Минобороны окажут необходимую помощь военнослужащим с коронавирусом. Там создано свыше 1,8 тыс. мест, 70% из которых обеспечены кислородными система.

По словам замминистра, для борьбы с коронавирусом в военных округах и на Северном флоте развернуто почти 5 тыс. мест в 32 военных госпиталях.

Ранее Минобороны сообщило, что по состоянию на 28 апреля коронавирус выявлен у 960 российских военнослужащих, из них только двое находятся в тяжелом состоянии.