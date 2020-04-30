В США российскую САУ «Малка» назвали «самой мощной пушкой» в мире

30.04.2020, 0:08, Новости дня

Американское The National Interest обратило внимание на сообщения о первых поставках в российскую армию модернизированных 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка», назвав ее самой мощной «пушкой» в мире.

2С7М «Малка» – последняя по времени модернизация установки 2С7 «Пион», разработанной еще в 1980-х годах. Она предназначена для нанесения ударов по жизненно важным целям и объектам противника в тактической глубине за линией фронта.

По данным The National Interest, новая артиллерийская платформа считается одной из самых мощных самоходных пушек в мире, а «один ее выстрел способен разрушить целое здание, используемое в качестве опорного пункта». Установка 2С7 была разработана без башни, поскольку основной блок пушки располагается в задней части гусеничной ходовой части. Для этой платформы имеются снаряды различной мощности, заряжаемые с казенной части, пишет ИноСМИ.

В то же время издание отмечает, что хотя «Малку» и называют одной из самых мощных самоходных артиллерийских установок в мире, она пока еще не прошла серьезного испытания в настоящих военных конфликтах. «Установка «Пион» никогда не использовалась советскими военными в ходе вооруженного конфликта, и эта платформа, в основном, поставлялась в подразделения Советской Красной Армии в Восточной Германии. Установки «Пион» и «Малка» были передислоцированы в Россию после подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе», – пишет издание.

Оно добавляет, что единственный известный случай применения самоходных артиллерийских установок 2С7 были зафиксирован в Южной Осетии, и в том конфликте грузинские военные использовали батарею из шести таких установок. Все они были спрятаны перед отступлением грузинских войск, но одну из них захватили российские солдаты в качестве «военного трофея», тогда как остальные были уничтожены. Сообщалось также, что установки 2С7 используются украинской армией, однако эти данные не были подтверждены.

В середине апреля стало известно, что Вооруженные силы РФ получили первую модернизированную 203-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С7М «Малка», сообщили в пресс-службе Ростеха.