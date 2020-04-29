 

Кураев отреагировал на решение об отстранении от богослужений

29.04.2020, 23:53, Новости дня

Протодиакон Андрей Кураев прокомментировал решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла запретить ему проводить богослужения.

«Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам, и это для меня гораздо более актуально и важно», – сказал Кураев радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, патриарх Кирилл запретил Кураеву проводить богослужения за оскорбление памяти умершего настоятеля Богоявленского Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина.

Кураев в интервью сделал несколько резких высказываний в отношении поведения священников в период эпидемии. «Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны», – сообщил он, в частности.



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