Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая

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29.04.2020, 23:53, Разное

В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение. Разработчики из студии Systemic Reaction рассказали фанатам своей продукции о скидке, которая будет действовать до 4 мая.
Игра Generation Zero ориентирована на поклонников огнестрельного оружия. Пользователи должны продемонстрировать способность к выживанию среди многочисленных соперников. Фоном для боев стал мир с научно-фантастическим оформлением. Игроки смогут изучить локации, попавшие под контроль роботов, чтобы в итоге узнать сокрытую тайну. Возможность использования мультиплеера существенно разнообразит привычное прохождение уровней.

Generation Zero в марте 2019-го выпустили сразу для всех основных платформ. Владельцы РС, PS4 и Xbox One дали высокую оценку сеттингу разработки. Несмотря на футуристические элементы, само место действия описывается как Швеция периода 1980-х. Жители пропали, уступив место боевым механизмам. По сюжету игры геймеры должны преодолеть разного рода испытания, а искать экипировку и элементы поддержки им предстоит самостоятельно.



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