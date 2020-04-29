Канделаки: Венедиктов меня трогал за коленки

29.04.2020, 23:53, Новости дня

Телеведущая, генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала обвинения в харассменте в адрес главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, заметив, что ее он тоже трогал за коленки. При этом она назвала его своим другом.

«Трогал ли меня Венедиктов за коленки? Да. Венедиктов даже говорил мне, что не надо отращивать большую задницу, и я как-то не чувствовала никогда в его словах скрытых грязных намеков. Смеялась и говорила, что слишком сильно люблю заниматься спортом. На что Венедиктов говорил, что надо лучше питаться. Каждый раз мы с Лешей смеемся над тем, в какой форме я нахожусь: похудела, поправилась, куда двигаюсь и т. д.», – написала Канделаки в своем Telegram.

Она отметила, что 20 лет «вместе» с Венедиктовым, дружит с ним, они поддерживают друг друга.

«В качестве тизера скажу, что в поездке с Лесей Рябцевой в Израиль имела честь быть даже я. Что-то магазинов Prada и MiuMiu я в принципе никогда не замечала. У Леши есть любимый магазинчик в аэропорту Тель-Авива, в котором продаются простые аутентичные украшения. Их он щедро и покупает всем своим знакомым девушкам, девочкам, детям и мамам этих девочек. Говорю об этом как дочка – обладательница украшений и мама – обладательница украшений», – сказала она.

Канделаки заметила, что до появления движения #meetoo «обнимашки никогда не были причиной для обвинений», а такая тактильность шестидесятников «присуща всему Лешиному поколению».

«Погреться у костра под гитару, послушать песни и вообще – обнявшись, выпить за чье-то здоровье, – это часть жизни огромного поколения людей, которые даже представить себе не могли, что женщина может расценить положенную на плечо руку как домогательство», – отметила Канделаки.

По ее словам, Венедиктов «всегда поддерживал» девочек и вообще молодых.

«Он многим помог сделать карьеру, и если захочет, перечислит их сам. И дело именно в характере Венедиктова, а не в красоте и формах юных дев. Мальчик Плющев, который по сей день работает на радиостанции, потому что Венедиктов никому не дал его уволить, – один из десятков примеров. Я знаю, сколько непубличной благотворительности за плечами Леши. У нас об этом еще не научились говорить гордо. Теперь же Би-би-си решила сделать из него Роджера Айлза. Но я-то точно знаю, что Леша настолько же Айлз, насколько я – Клэр Андервуд», – написала Канделаки.

Ранее бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах. По ее словам, инцидент произошел после ужина в 2012 году.

Венедиктов отверг обвинения.

«Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке – я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой – ну это фу», – сказал он.