Эксперт усомнился в отказе россиян от алкоголя на самоизоляции

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29.04.2020, 23:53, Новости дня

В Роскачестве опросили слишком мало россиян, поэтому по результатам их исследования нельзя утверждать, что 45% населения отказались от алкогольной продукции на время самоизоляции, сообщил газете ВЗГЛЯД глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Специалисты Роскачества провели опрос, согласно результатам которого в период режима самоизоляции от алкогольной продукции якобы полностью отказались 45% россиян.

«В опросе приняли участие всего 1036 респондентов, достигших 18 лет и проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. С таким населением их всего 171, а в общей сложности в РФ больше 1100 городов. Поэтому можно предположить, что Роскачество опросило 20 москвичей, 15 петербуржцев, 15 человек из Екатеринбурга и так далее. Разве это репрезентативно?» – задается вопросом Дробиз.

Он отмечает, что к Роскачеству относится очень хорошо, но данное исследование, к сожалению, не может говорить о статистике по стране.

В период кризиса во всех странах растет количество потребляемого алкоголя и число его потребителей, говорит Дробиз. И РФ не исключение. «Просто получилась такая случайная выборка, но это не показатель», – подытожил Дробиз.

Ранее из-за пандемии коронавируса в некоторых областях РФ на майские праздники запретили продажу любой алкогольной продукции.



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