Представителей РФ не пригласили в Берлин на 75-летие окончания войны

29.04.2020, 23:48, Новости дня

Представители российской стороны не приглашены на церемонию в честь 75-летия окончания Второй мировой войны в Берлине, заявили в правительстве ФРГ.

«Я должна проверить [информацию], но думаю, что нет», – сказала на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, отвечая на вопрос о том, приглашены ли представители РФ на церемонию, информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совместно с канцлером Ангелой Меркель и президентами бундестага (парламент ФРГ), бундесрата (орган представительства федеральных земель) и конституционного суда возложат венки 8 мая к центральному мемориалу памяти жертв войны и насилия в Берлине.

Напомним, президент Владимир Путин ранее рассказал, как 75-летие окончания Великой Отечественной войны будут отмечать в России.