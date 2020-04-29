Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий в Ливии

29.04.2020, 23:48, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара прекращает боевые действия в стране, но оставляет за собой право отвечать на нападения, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«В ответ на призыв дружественных стран генеральное командование [ЛНА] объявляет о прекращении всех боевых действий в одностороннем порядке, оставляя за собой право незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны террористических группировок», – передает ТАСС заявление аль-Мисмари в эфире телеканала Al Hadath.

Накануне МИД РФ обратился к сторонам конфликта в Ливии с призывом к возобновлению диалога под эгидой ООН.

Напомним, в понедельник глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил себя правителем Ливии, а также завил о прекращении действия Схиратского соглашения, которое «разрушило страну и поставило ее в опасное положение».

Схиратское соглашение, подписанное в декабре 2015 года, основано на мирном плане ООН, предусматривающем создание в Ливии органов власти, в частности ПНС и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем. Палата представителей неоднократно указывала на то, что ПНС, несмотря на международное признание, потеряло легитимность, поскольку так и не получило одобрения парламента.