Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру «новой церкви»

29.04.2020, 23:30, Новости дня

Президента Владимира Зеленского призвали передать Киево-Печерскую лавру от Украинской православной церкви Московского патриархата в пользование неканонической «новой церкви» Украины. Петиция набрала необходимое число голосов для ее рассмотрения.

Петиция, опубликованная на сайте президента Украины, набрала более 25,3 тыс. голосов, передает РИА «Новости».

В тексте петиции говорится, что лавра тысячу лет является «одной из величайших святынь украинского народа», и справедливо, чтобы ее использовала «признанная православным миром» автокефальная православная церковь Украины.

«Использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата должно быть прекращено путем расторжения договора аренды и передано православной церкви Украины (ПЦУ)», – говорится в документе.

О том, что у УПЦ МП собираются отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры, говорил еще в начале 2019 года патриарх УПЦ КП Филарет (Денисенко).

Отметим, что ранее у всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре выявили коронавирус.

Киево-Печерскую лавру 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.