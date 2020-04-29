В Москве за сутки умерли 65 пациентов с коронавирусом

29.04.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 65 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС. Всего в столице число умерших с подтвержденным коронавирусом достигло 611 человек.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией также напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

В РФ за последние сутки подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

Во вторник сообщалось, что в Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.