В США журналист вышел в прямой эфир без штанов

29.04.2020, 23:30, Разное

В США журналист удивил зрителей программы «Доброе утро, Америка» своим внешним видом. Он появился перед камерами без штанов.

Уилл Рив работает с телеканалом ABC, а во время необычного инцидента делал репортаж о беспилотниках, доставляющих лекарства гражданам в условиях карантинных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Журналист показался перед камерами в голубой рубашке и сером пиджаке. При этом в какой-то момент в кадре оказалась его нижняя часть тела. Камера смогла заметить голое колено работника телеканала.

Ролик спровоцировал скандал вокруг ситуации с появлением «журналиста без штанов», а запись достаточно быстро распространили в соцсетях. В итоге короткое видео просмотрели свыше 100 тысяч раз, а Рив сделал официальное объяснение по поводу ситуации. На персональной странице в Twitter он сообщил, что в тот момент готовился совершить утреннюю тренировку, поэтому надел спортивные шорты пишет ПолитЭксперт.