 

Федрезерв США оставил базовую ставку на нулевом уровне

29.04.2020, 23:18, Новости дня

Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте регулятора.

“Совет управляющих намерен сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не появится уверенность в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен”, – заявили в ФРС.

Среди других целей совет управляющих называет поддержку экономической активности, создание благоприятных условий на рынке труда и 2-процентную инфляцию.

Совет заверил, что внимательно следит “за конъюнктурой рынка и готов скорректировать свои планы”.

В марте 2020 года Федрезерв США дважды экстренно снижал процентную ставку, чтобы защитить экономику от негативного воздействия, вызванного распространением коронавирусной инфекции. 3 марта ставка была снижена на 0,5 процентных пункта – до 1–1,25%. 16 марта ФРС решил снизить ставку еще на 1 процентный пункт – до нулевого уровня.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

На данный момент в США коронавирусом заразилось более 1 млн человек (во всем мире – 3,14 млн), почти 60 тыс. из них скончались (218 тыс. – во всем мире).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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