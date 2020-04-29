Офис генпрокурора отчитался об обнаружении “масштабного схрона” боеприпасов. Оказалось, это оружие полка спецназа ВСУ

29.04.2020, 23:18, Новости дня

Офис генерального прокурора вечером 29 апреля сообщил об обнаружении “масштабного схрона” боеприпасов и боевой техники на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

По данным ведомства, правоохранители нашли в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 “Рапира”, два 120-мм миномета, один 82-мм миномет, а также около 100 т боеприпасов и различные виды стрелкового оружия.

В Офисе генпрокурора заявили, что выясняют происхождение оружия.

При этом журналист Юрий Бутусов в Facebook заявил, что уголовное производство сфальсифицировано: по данным его источника, оружие находилось на базе 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины.

“Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение согласно решению главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака передается на баланс ВСУ”, – отметил собеседник Бутусова.

В свою очередь бывший внефракционный нардеп, известный доброволец Дмитрий Ярош сказал Бутусову, что раньше это была тыловая база 5-го батальона “Украинской добровольческой армии”.

“Два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназа, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих и СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат”, – подчеркнул Ярош.

Высылайте срочно санитаров и вакцину от тупости в Военную прокуратуру и Нацполицию Донецкой области, и в пресс-службу… Posted by Юрий Бутусов on Kolmapäev, 29. aprill 2020

УДА была создана в декабре 2015 года на основе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса “Правый сектор”. В октябре 2018 года Ярош говорил, что батальоны УДА уходят с передовой, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.