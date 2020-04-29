 

В Украине хотят ввести “адаптивный карантин”, Кабмин назначил нового главу Госналоговой службы. Главное за день

29.04.2020, 23:18, Новости дня

Идея Шмыгаля

В Украине рассматривают идею адаптивного карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В случае вспышек COVID-19 в отдельных регионах после 11 мая власти смогут усиливать карантин именно там, а не во всей стране, пояснил он.

Откроют рынки

Кабинет Министров Украины принял решение об открытии с 30 апреля продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемических мер. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что всего в Украине откроется 872 рынка.

Протест предпринимателей

Под Кабмин вышли украинские предприниматели с требованием разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие просили обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что участники акции протеста рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

Глава налоговой

Кабмин на период карантина назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко, который работал заместителем руководителя этого ведомства во времена президентства Виктора Януковича.

Новая монета

Национальный банк Украины заявил, что с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / США могут скупить акции энергетических компаний

14.04 / Путин: борьба с коронавирусом не должна приводить к разрыву связей между странами

16.04 / Тренер ХК “Локомотив” Пелино вылечился от коронавируса

01.04 / В Кремле пожелали скорейшего выздоровления главврачу больницы в Коммунарке

25.04 / Безработица и кредитные каникулы: цифры от Кудрина и Грефа

06.04 / На Донбассе ранения получил один украинский военный – штаб ООС

01.04 / Насколько глубокой окажется рецессия в США?

02.04 / Президент принял отставку губернатора Архангельской области

10.04 / Роспотребнадзор: в РФ зарегистрирована тест-система распознания антител к коронавирусу

23.04 / Овечкин и Гретцки сыграли в NHL 20 и собрали $60 тысяч на благотворительность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска