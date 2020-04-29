В Украине хотят ввести “адаптивный карантин”, Кабмин назначил нового главу Госналоговой службы. Главное за день

29.04.2020, 23:18, Новости дня

Идея Шмыгаля

В Украине рассматривают идею адаптивного карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. В случае вспышек COVID-19 в отдельных регионах после 11 мая власти смогут усиливать карантин именно там, а не во всей стране, пояснил он.

Откроют рынки

Кабинет Министров Украины принял решение об открытии с 30 апреля продовольственных рынков при условии соблюдения противоэпидемических мер. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко рассказал, что всего в Украине откроется 872 рынка.

Протест предпринимателей

Под Кабмин вышли украинские предприниматели с требованием разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие просили обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что участники акции протеста рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

Глава налоговой

Кабмин на период карантина назначил главой Государственной налоговой службы Алексея Любченко, который работал заместителем руководителя этого ведомства во времена президентства Виктора Януковича.

Новая монета

Национальный банк Украины заявил, что с 3 июня введет в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые постепенно заменят соответствующие банкноты.