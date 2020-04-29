Германии предсказали глубочайшую со времен войны рецессию

29.04.2020, 23:16, Новости дня

Пандемия коронавируса может столкнуть германскую экономику в глубочайшую за послевоенное время рецессию, пишет Reuters, анализируя решение правительства ФРГ снизить оценку роста ВВП страны до минус 6,3% по итогам 2020 года.

«Мы полагаем, что экономика ФРГ в этом году сократится на 6,3%, в следующем году оздоровление составит 5%», – сообщил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, отметив, что на докризисные показатели Германия выйдет в 2022 году, передает ТАСС.

Как ожидают власти ФРГ, рецессия достигнет пика во втором квартале года, после чего экономическая активность начнет восстанавливаться. По прогнозам, в 2021 году экономика Германии вырастет на 5,2%, пишет Reuters.

Агентство напоминает, что ранее власти Германии ожидали рост ВВП по итогам 2020 года на уровне 1,1%.

Эти прогнозы основываются на предположении, что ограничительные меры на фоне коронавируса постепенно будут сниматься.

Министр также отметил, что в результате ситуации с коронавирусом, в стране ожидается рост безработицы до 5,8%.

«Рост безработицы будет смягчен благодаря широкому применению механизма пособий неполной занятости. В марте-апреле по меньшей мере три миллиона человек, по предварительной оценке, оказались на неполной занятости. Число людей на неполной занятости будет значительно больше, чем во времена финансового кризиса», – сообщил Альтмайер.

Отмечается, что число трудоустроенных граждан снизится на 370 тыс., а безработица, вырастет «в среднегодовом значении до 5,8%».

«Особенно затронутыми окажутся гостиничный и ресторанный бизнес, торговля, деловые услуги, где имеется место лизинг персонала», – приводит слова министра РИА «Новости».

Ранее Бундесбанк предсказал экономике Германии тяжелый выход из рецессии.