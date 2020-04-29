Петербуржцам рекомендовано носить любые защитные маски

29.04.2020, 23:13, Новости дня

Власти северной столицы закрепили в постановлении "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" рекомендацию носить защитные маски.

Данное распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов.

Документ продлевает режим повышенной готовности до 11 мая, а петербуржцам рекомендовано носить в местах скопления людей любые средства индивидуальной защиты органов дыхания – от медицинских масок до респираторов.

Отмечается, что дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образования продлится до 22 мая.

Подчеркивается, что людям старше 65 лет на майские праздники разрешен выезд на дачу в Ленинградскую область.